L'associació de consumidors ha iniciar una demanda judicial per la filtració de dades

Actualitzada 30/05/2018 a les 17:46

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha iniciat una demanda col·lectiva contra Facebook per defensar els usuaris, després de la polèmica per la filtració de dades. Des de l'organització demanen que la xarxa social indeminitzi amb 200 euros a cada usuari espanyol.Amb aquesta demanda, l'OCU considera que Facebook ha incomplert la normativa de protecció de dades al no haver sol·licitat el consentiment dels usuaris per utilitzar les seves dades. L'organització vol compensar els més de 26 mil·lions de usuaris d'Espanya.L'OCU i altres associacions de consumidors del grup Euroconsumers han demant explicacions a Facebook, a més de que s'adoptin mesures per evitar casos com aquests.Els usuaris de Facebook poden recolzar la demanda de l'OCU aportant les seves dades a través de la seva web. De moment, ja són més de 2.000 persones les que ho han fet.