Ingressa a Soto del Real la dona de Bárcenas al no ingressar els 200.000 euros de fiança

L'Audiència Nacional creu que el risc de fugida de Rosalía Iglesias està «pal·liat» pel fet que el seu home ja està entre reixes

Actualitzada 30/05/2018 a les 16:52

La dona de l'extresorer del PP Luís Bárcenas (condemnat a més de 30 anys de presó) ja ha ingressat a la presó de Soto del Real. Rosalía Iglesias està condemnada a 15 anys i 1 mes de presó per la seva participació a la trama Gürtel. L'Audiència Nacional ha decretat presó eludible amb fiança de 200.000 euros i, com que no ha dipositat els diners, la Guàrdia Civil l'ha traslladat des les dependències del tribunal fins a la presó de Soto del Real. La sala considera que, tot i que el matrimoni va arribar a acumular una «gran quantitat de recursos», el risc de fugida està «pal·liat» pel fet que el seu marit ja està entre reixes (també a la mateixa presó de Soto). Qui també ha ingressat en aquest centre penitenciari és l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, condemnat a 14 anys i 4 mesos i que podrà eludir la presó quan dipositi una fiança de 100.000 euros. En la interlocutòria, els magistrats reconeixen que Sepúlveda va tenir participació «en un important elenc de delictes de corrupció» però que ha de tenir «un tractament diferent» perquè ha estat condemnat a menys anys.La resta de condemnats que han comparegut aquest dimecres a l'Audiència Nacional han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Entre ells, l'exdona de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, condemnada a 14 anys i 8 mesos. El tribunal considera que el risc de fugida es «minimitza» per diferent motius. Per exemple, remarquen que ha anat comparegut sempre «puntualment» quan se l'ha requerit i que no compta amb «disponibilitat econòmica per fugir» ja que viu gràcies a l'ajuda de la seva mare i d'una «escassa pensió alimentària» i que tampoc disposa «d'altres mitjans materials».A més, apunta que té la custòdia d'una filla de 14 anys i que el tribunal ha de permetre que «mantingui la convivència amb ella» i recorda que es tractaria d'una presó provisional perquè la sentència encara no és ferma.