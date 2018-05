El PNB decidirà demà si recolza la moció de censura després de sentir a Sánchez

El seu vot favorable permetria que líder socialista fos president

Actualitzada 30/05/2018 a les 20:15

L'executiva de PNB es reunirà matí de forma extraordinària per decidir si recolza la moció de censura presentada pel PSOE, després d'escoltar la intervenció de Pedro Sánchez davant el Ple del Congrés, segons ha informat avui el partit nacionalista.A l'espera de la decisió que adopti sobre la moció cadascun dels grups parlamentaris, la posició del PNB és clau perquè pugui prosperar, a causa que el seu vot favorable permetria que Pedro Sánchez fos president si recolzen també la moció, a més del PSOE i Podemos, els partits independentistes catalans.Segons ha avançat avui en una breu declaració, l'Euskadi Buru Batzar (EBB), l'executiva del PNB, comunicarà la seva decisió «després d'escoltar les motivacions del PSOE per presentar la moció i conèixer els compromisos que adquireix el candidat Pedro Sánchez».És a dir, el PNB es pronunciarà després de la intervenció del líder socialista en el ple de debat de la moció al Congrés.Aquest matí, fonts nacionalistes han assenyalat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president del PNB, Andoni Ortuzar, van acordar dilluns passat que els seus partits dialoguessin sobre la moció de censura presentada pels socialistes i que aquests contactes van començar ahir i continuaran avui i pot ser que demà.Aquestes fonts del PNB han rebutjat confirmar que entre les qüestions que s'aborden figuren les garanties que s'executaran les partides pressupostàries que va negociar amb el Govern del PP i el calendari electoral, ja que una de les raons que va donar el PNB per recolzar els Pressupostos va ser perllongar la legislatura per evitar uns comicis en un moment en el qual les enquestes pronostiquen la victòria de Ciudadanos.Per la seva banda, el Govern ha assegurat avui que el PNB no li ha comunicat el sentit del seu vot en la moció de censura.El PP dubta sobre el que pugui fer el PNB i a l'espera de la seva decisió reconeix que només pot oferir als nacionalistes bascos «pressupostos i estabilitat».Fonts populars recorden que, si bé parlen amb tots els grups, les converses amb el partit basc les manté directament el Govern i possiblement sigui el propi Rajoy qui estigui parlant amb el president del PNB, Andoni Ortuzar.Per la seva banda, fonts de l'Executiu han sortit al pas d'una informació del diari El Independiente en la qual s'assegura que el PNB ha comunicat ja al Govern que votarà a favor de la moció.Segons aquestes fonts, el PNB no els havia comunicat gens fins a mitja tarda en relació amb la seva posició davant aquest debat.Amb el rebuig de la formació taronja a la moció de censura presentada pel PSOE, Pedro Sánchez necessita el suport d'Unidos Podemos, ERC, PdCAT i el PNB per aconseguir la majoria absoluta requerida.