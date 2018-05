Un home mata a tres persones en un tiroteig a Lieja, Bèlgica

L'atacant, que ha matat dos policies i un vianant, ha estat abatut i també ha mort

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:56

Un home ha matat aquest dimarts al matí dos policies i el passatger d’un vehicle al Boulevard d’Avroy, a Liège (Bèlgica), segons ha confirmat la policia local de la ciutat en un breu comunicat. En el text també s’assegura que hi ha dos policies ferits i que l’assaltant «ha estat neutralitzat». Segons la cadena RTBF l'home que ha obert foc contra els agents s'havia atrinxerat en un edifici amb una treballadora de l'Institut Léonie de Waha com a ostatge i ha estat «abatut». Els fets han tingut lloc prop de les deu del matí al boulevard d'Avroy de la ciutat, que ha estat evacuat i tancat a la circulació. Segons fonts citades per RTBF no es descarta que es tracti d'un atac terrorista. El ministre belga de l'Interior, Jan Jambon, ha afirmat en una piulada que actualment estan «analitzant què ha passat exactament». «Els nostres pensaments estan amb les víctimes», ha afegit. Per la seva banda, el governador de Liège, Hervé Jamar, ha explicat també a través del Twitter que els alumnes de l'Institut de Waha «estan segurs i que cap d'ells ha estat ferit».