Rajoy respon per carta a Torra que no autoritzarà la publicació del decret de nomenaments

El president del govern espanyol argumenta que la proposta de nomenar Turull, Rull, Comín i Puig «no és vàlida ni eficaç»

Actualitzada 29/05/2018 a les 19:01

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, respon per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, que no autoritzarà la publicació del decret de nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així doncs, es manté el bloqueig en la formació del nou govern de Torra. Rajoy argumenta que l'aplicació de l'article 155 encara és vigent i nega que la publicació del decret sigui un acte «degut i reglat», tal com conclou el dictamen jurídic de la Comissió Jurídica Assessora encarregat per Torra. Per a Rajoy, l'apartat E.3 de l'acord pel qual el Senat va aprovar l'aplicació del 155 estableix que l'autorització de la publicació d'acords és un «autèntic control de legalitat». En aquest sentit, conclou que la proposta de nomenar com a consellers Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig «no és vàlida ni eficaç» i, per tant, no té «viabilitat jurídica».