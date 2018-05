Quatre alumnes de quart d'ESO detinguts per distribuir pornografia infantil

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel director del centre, alertat per la mare d'una alumna

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a quatre menors, alumnes d'ESO, per suposadament distribuir pornografia infantil, en concret un vídeo de contingut sexual que van compartir en reiterades ocasions en un grup de missatgeria instantània. Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia, la investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel director d'un centre d'educació secundària, que va ser alertat per la mare d'una alumna.La mare va detectar al telèfon mòbil de la seva filla un vídeo que reflectia pràctiques sexuals explícites protagonitzades per menors d'edat. Després d'analitzar el dispositiu utilitzat per la menor, els agents van recuperar una conversa mantinguda en un grup de missatgeria instantània compost per menors d'edat que cursaven quart d'ESO. Els agents van aconseguir determinar la cadena de remissió del vídeo i van procedir a la detenció dels quatre menors com a presumptes autors de quatre delictes de tinença i distribució de pornografia infantil, els detinguts han estat posats a disposició de la Fiscalia de Menors.La investigació segueix oberta, per la qual cosa no es descarten noves detencions com a conseqüència de les gestions que s'estan practicant per esclarir l'origen del vídeo.