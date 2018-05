Es tractaria d'un producte del proveïdor J. García Carrión

Actualitzada 29/05/2018 a les 17:06

Mercadona ha retirat dels seus supermercats el lot L-D068DA amb caducitat 03/09/2018 d'uns sucs de fresa i plàtan amb soja Hacendado. El producte format per tres bricks de 330ml contindrien traces de llet de vaca.Mercadona assegura que el producte és totalment segur per a les persones que no tenen al·lergia a la proteïna de la llet de vaca.L'empresa J. García Carrión, proveïdora de la beguda, ha demanat disculpes als clients per les molèsties ocasionades. Per la seva banda, la cadena de supermercats s'ha posat a disposició dels clients que tinguin aquest lot, per tal de tornar-lo i que se'ls hi retornin els diners.També han informat que per qualsevol dubte, els consumidors es poden posar en contacte a través del telèfon gratuït d'atenció al client de Mercadona (900 500 103) i de J. García Carrión (96 875 81 75).