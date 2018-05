La fiscalia vol mantenir al 'regidor pallasso' als jutjats per delictes d'odi i resistència

L'Audiència de Barcelona haurà de decidir si es mantenen o no les diligències obertes contra Jordi Pesarrodona i un cap dels Mossos de Manresa

Actualitzada 29/05/2018 a les 18:02

El ministeri Fiscal ha presentat un recurs contra la decisió de la magistrada d'instrucció número 2 de Manresa d'arxivar la causa oberta contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, investigat pels delictes d'odi i resistència greu a l'autoritat durant l'1-O al Bages.Segons ha avançat Regió7 i ha confirmat l'ACN, el fiscal apel·la a raons «tècniques» per mantenir obertes les diligències. També s'oposa al sobreseïment del presumpte delicte de desobediència del cap de Seguretat Ciutadana de la comissaria dels Mossos de Manresa. La jutge va acordar el passat 25 d'abril l'arxivament provisional després del testimoni d'un tinent de la Guàrdia Civil en considerar que els fets que se'ls van imputar no eren constitutius de delictes. Ara, serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de decretar si es mantenen o no les diligències.