L'FBI recomana reiniciar tots el routers domèstics per un virus rus

Les infeccions van ser detectades en més de 50 països, encara que l'objectiu principal per a futures accions era probablement Ucraïna

Actualitzada 28/05/2018 a les 18:52

Divendres passat l'FBI va publicar una alerta per advertir que, segons les seves informacions,o donar de baixa el tràfic de la xarxa. L'agència nord-americana va demanar als propietaris de diverses marques de routers que els apaguin i tornin a encendre i que descarreguin actualitzacions dels fabricants per protegir-se.Una ordre emesa el dimecres per una cort va autoritzar a l'FBI a intervenir un lloc web que els hackers planejaven per utilitzar instruccions als routers. Malgrat això, els routers encara seguien infectats i l'advertiment del divendres tenia l'objectiu de netejar aquestes màquines. Les infeccions van ser detectades en més de 50 països, encara que l'objectiu principal per a futures accions era probablement Ucraïna, lloc de moltes infeccions recents i camp de batalla de la guerra cibernètica des de fa temps.En obtenir l'ordre judicial, el Departament de Justícia va dir que els pirates informàtics involucrats estaven en un grup anomenat Sofacyque que responia al govern rus. Sofacy, també conegut com APT28 i 'Fancy Bear', ha estat culpat de molts dels hacks russos més dramàtics, inclòs el del Comitè Nacional Demòcrata durant la campanya presidencial de 2016 als Estats Units.