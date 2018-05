El Congrés dels Diputats preveu votar la moció de censura del PSOE divendres al migdia

El debat durarà dos dies i el PSOE ha d'aconseguir almenys 176 suports

Actualitzada 29/05/2018 a les 17:47

Cs i la possible moció alternativa

Dos dies de debats

Votació pública i per crida

El Congrés dels Diputats preveu votar la moció de censura presentada pel PSOE divendres 1 de juny pels volts del migdia. El debat s'iniciarà dijous a les 9h del matí i serà un dels signants de la moció l'encarregat de presentar-la. Llavors, el candidat, Pedro Sánchez, presentarà el programa del govern que pretén formar. Ambdues exposicions no tindran límit de temps i la previsió és que s'allarguin tot el matí. El reglament del Congrés recull que l'executiu pugui prendre la paraula en qualsevol moment del debat. Llavors, hi haurà un recés i serà la presidenta de la cambra, Ana Pastor, qui determinarà l'hora per reprendre la sessió. Després serà el torn de tots els grups parlamentaris, que tindran 30 minuts per a una primera intervenció. El candidat els podrà contestar un a un o, si ho prefereix, aglutinar totes les respostes al final. Tots els grups tenen, a més, un torn de rèplica de 10 minuts (en ordre de menor a major representació). La previsió és que la moció, que s'ha d'aprovar per majoria absoluta (176 diputats), es voti al migdia. El termini per presentar mocions alternatives acaba dimecres a les 20h. Amb una moció de censura presentada, el govern espanyol no pot convocar eleccions.La moció de censura del PSOE es va registrar al Congrés el passat divendres 25 de maig i el dilluns la Mesa del Congrés la va admetre a tràmit. La presidenta, Ana Pastor, té la potestat de fixar el dia del debat i votació i ho ha fixat amb celeritat: dijous 30 de maig i divendres 1 de juny. A més, la Mesa ha donat de termini fins el dimecres 30 de maig a les 20h per presentar mocions alternatives.El reglament estipula que per presentar una moció de censura cal comptar amb el suport d'almenys un 10% de la cambra, és a dir, de 35 diputats. Cs ha afirmat que té la intenció de presentar una moció «instrumental» alternativa a la del PSOE amb l'únic objectiu de convocar eleccions. El grup de Rivera, però, compta amb 32 diputats i, per tant, li calen tres suports d'altres grups per registrar la moció.En cas que Cs acabi presentant una moció abans de dimecres, la presidenta, Ana Pastor, havent escoltat la Junta de Portaveus, podrà decidir que es debatin conjuntament. Això sí, la votació sempre es farà per separat i respectant l'ordre de presentació. Si la moció del PSOE –que s'ha presentat primer- acaba prosperant no es votaria la de Cs.Segons el que ha establert la presidenta de la cambra, el debat s'iniciarà dijous a les 9h del matí i el primer en intervenir serà un dels signants de la moció que haurà de presentar la proposta. No tindrà límit de temps i el govern espanyol podrà també intervenir en el debat.Llavors, el candidat, Pedro Sánchez, presentarà el programa del govern que pretén formar. En aquest cas, tampoc hi haurà limitació de temps i l'executiu podrà també prendre la paraula. Sánchez, que actualment no és diputat, tornarà al Congrés i podrà intervenir des de la tribuna d'oradors.Un cop acabades aquestes dues intervencions –que es preveu que durin tot el matí de dijous- es farà una pausa i serà Pastor qui anunciï l'hora de represa de la sessió. Llavors, previsiblement a la tarda, començaran les intervencions dels grups parlamentaris, que tindran 30 minuts per a una primera intervenció.El candidat els podrà contestar un a un o, si ho prefereix, aglutinar totes les respostes al final. Tots els grups tenen, a més, un torn de rèplica de 10 minuts (en ordre de menor a major representació). Les intervencions dels grups es poden allargar fins divendres.La previsió és que la moció es voti al migdia de divendres. Per a prosperar, ha de sumar almenys 176 vots, és a dir, necessita el suport de la majoria absoluta de la cambra. La votació de la moció de censura serà pública i per crida. Un membre de la Mesa anirà pronunciant un a un el nom de cada diputat (a partir d'un cognom triat a l'atzar) i tots els diputats, des de l'escó, aniran dient en veu alta si voten 'sí', 'no' o 'abstenció'.Si Pedro Sánchez aconseguís els 176 vots mínims necessaris, la presidenta del Congrés ho posarà immediatament en coneixement del rei i del president del govern espanyol, Mariano Rajoy.A partir d'aquell moment, el candidat de la moció de censura es considerarà «investit amb la confiança de la cambra», tal i com recull la Constitució, i el rei el nombrarà president. En cas que sigui rebutjada, els 84 signants de la moció del PSOE no podran presentar-ne una altra durant el mateix període de sessions.