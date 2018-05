Detenen un xaman per abusar sexualment d'una clienta després de proporcionar-li ayahuasca

L'ayahuasca és una beguda que distorsiona la percepció espacial i temporal de qui la ingereix

Actualitzada 28/05/2018 a les 17:42

La Policia Foral ha detingut a la vall del Baztán, Navarra, a un suposat xaman per abusar sexualment d'una dona després de proporcionar-li ayahuasca, una beguda utilitzada tradicionalment pels indígenes de l'Amazones, a la qual atribueixen propietats curatives, que distorsiona la percepció espacial i temporal de qui la ingereix.El jutge de guàrdia va decretar dissabte passat l'ingrés a la presó de Pamplona d'aquest home colombià de 47 anys per un presumpte delicte d'abusos sexuals amb penetració sobre la dona, que va denunciar els fets, després d'haver ingerit ayahuasca en un ritual al qual van acudir més persones. Els fets es van conèixer dijous passat 24 de maig en activar-se el protocol de delictes contra la llibertat sexual al Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), després de l'ingrés de la víctima, que va ser derivada des del centre de salut d'Elizondo per un episodi d'al·lucinacions.La dona va presentar la denúncia davant la Brigada Assistencial, en la qual va relatar haver estat víctima d'abusos sexuals amb penetració, i una patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria d'Elizondo es va desplaçar a la petita localitat del Baztán, a la qual havia viatjat el denunciat, des de Madrid, amb la finalitat de celebrar una «cerimònia de neteja corporal» amb altres dones, a les quals cobrava 80 euros per sessió.Els policies van confiscar mostres de la substància que l'home proporcionava a les seves clientes, per tal de procedir a la seva anàlisi toxicològica. Així mateix, van prendre declaració a testimonis que van acreditar els fets, i agents de la policia científica van inspeccionar el vehicle on s'haurien produït els abusos sexuals.