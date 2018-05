A la resta dels 15 condemnats per Gürtel se'ls notificarà la decisió el dimecres

Actualitzada 28/05/2018 a les 17:02

L'Audiència Nacional ha dictat presó immediata per a l'extresorer del PP Luis Bárcenas, sentenciat a 33 anys i 4 mesos de presó, per a l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos) i per a l'exconseller madrileny Alberto López Viejo (31 anys i 9 mesos).A la resta dels 15 condemnats per Gürtel, que han comparegut avui davant el tribunal que va emetre la sentència per a la celebració, a petició de la Fiscalia, de les audiències breus d'adopció de mesures cautelars, se'ls notificarà la decisió el dimecres, han informat fonts de l'Audiència Nacional.La secció segona de la Sala penal, tribunal que ha emès la sentència de Gürtel, ha adoptat aquesta decisió en sendes actuacions «a la vista dels anys de presó que acumulen» Bárcenas, Ortega i López Viejo i «tenint en compte l'entramat financer i societari organitzat per a la substracció de fons».En el cas de l'extresorer del PP, la Sala destaca que dels fons que se li atribueixen a ell de «part d'ells no s'ha aconseguit la seva localització», la qual cosa podria facilitar-li que sostragués a la Justícia.Durant les audiències breus, que s'han celebrat de forma individual entre les 10.40 hores i poc abans de les 15.00, la Fiscalia ha sol·licitat en total l'ingrés a la presó per risc de fugida d'onze dels 15 condemnats per Gürtel que han hagut de comparèixer i per a la resta ha sol·licitat compareixences periòdiques i retirada de passaport.A més de para Bárcenas, Ortega i López Viejo, les fiscals de Gürtel, Concha Sabadell i Concha Nicolás, han demanat que vagin també a la presó la dona de l'extresorer, Rosalía Iglesias (15 anys) i l'exalcalde de Pozuelo i exmarit d'Ana Mato, Jesús Sepúlveda (14 anys i 4 mesos).També han reclamat presó per a l'exdona de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano (14 anys i 8 mesos), l'exedil d'Estepona Ricardo Galeote (7 anys i 10 mesos) i el comptable de la trama, José Luis Esquerre (17 anys i 7 mesos).S'enfronten a més a l'ingrés a la presó el testaferro de Gürtel Antonio Villaverde (8 anys i 2 mesos), l'exedil de Majadahonda Juan José Moreno (15 anys i 2 mesos) i l'exviceconseller madrileny Carlos Clemente Aguado (5 anys i 9 mesos)La Fiscalia per contra ha demanat la retirada del passaport i compareixences periòdiques per a l'exdiputat del PP Jesús Merino (3 anys i 7 mesos), la dona de López viejo, Teresa Gabarra (4 anys), el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (3 anys), i l'assessor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (3 anys).