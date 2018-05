La tripulació de cabina de Ryanair amenaça amb una vaga a nivell europeu aquest estiu

Reclamen a la companyia de baix cost que apliqui la legislació laboral de cada país on opera

Actualitzada 28/05/2018 a les 19:11

Els sindicats de tripulants de cabina d'Espanya (USO i SICTPLA), Portugal (SNVPAC), Itàlia (UIL) i Bèlgica (CNE) amenacen amb una vaga a nivell europeu aquest estiu si Ryanair no atén les seves demandes laborals. Reclamen a la companyia de baix cost que apliqui la legislació de cada país on opera perquè, segons diuen, ara aplica la normativa irlandesa i això afecta els drets dels treballadors. Els representants sindicals s'han reunit aquest dilluns a Madrid per exigir-li també les mateixes condicions a tot el personal, ja sigui de la mateixa empresa o contractat a través d'agències o ETT, a més de «respectar» als representants escollits per cada sindicat per negociar el conveni col·lectiu. Els sindicats donen a la companyia de baix cost (que opera a Barcelona, Reus i Lleida) temps fins al 30 de juny perquè atengui les seves demandes. En cas contrari, han anunciat que iniciaran tots els procediments «necessaris» per mobilitzar-se en plena temporada d'estiu.En un comunicat, el representant d'USO Ernesto Iglesias ha lamentat que els passatgers puguin veure's afectats en plena temporada turística però ha dit que esperen que Ryanair «reconsideri» la seva posició i «eviti haver de recórrer» a mesures com una vaga a nivell europeu aquest estiu per reivindicar els seus drets.Denuncien que la companyia aplica contractes irlandesos als llocs on opera en lloc d'aplicar la legislació de cada país. D'aquesta manera, afirmen, «competeix en condicions molt més avantatjoses que la resta». «La reducció de jornada per a les mares i pares amb fills o familiars malalts a càrrec és un dret bàsic a la legislació espanyola que Ryanair fa anys que no aplica, provocant abusos i impunitat», asseguren. Això propicia que «el treballador es vegi obligat a recórrer als tribunals irlandesos», traslladar-se a Irlanda per denunciar qualsevol incompliment i pagar un advocat en aquest país, entre d'altres.«Després de traslladar-li les demandes el passat mes d'abril, després de la reunió celebrada a Lisboa, els sindicats hem estès la ma per teixir ponts de diàleg i evitar el conflicte, però la companyia continua amb la seva intenció de demanar condicions inacceptables», asseguren des dels sindicats.Entre elles, «imposar qui ha d'asseure's en representació dels treballadors o que els representants sindicals facin la seva feina durant el seu temps lliure». Consideren que tot plegat és «una clara maniobra per retardar tant com sigui possible la negociació del conveni que millori les condicions laborals dels tripulants cabina», insisteix.A més, asseguren que tot i que la majoria de la plantilla de tripulants de cabina està contractada a través d'agències de treball temporal, l'empresa «pretén» deixar fora de qualsevol negociació a aquest personal. El que suposa, al seu entendre, «una clara discriminació cap als treballadors que fan la mateixa feina als mateixos avions i als mateixos vols però en pitjors condicions».En aquest sentit, recorden que la normativa espanyola estableix que tots els treballadors contracta a través d'una ETT han de tenir les mateixes condicions laborals que els contractats directament per l'empresa.D'altra banda, afirmen que la tripulació de cabina treballa en un «entorn laboral agressiu» per part de Ryanair. A tall d'exemple, asseguren que s'han sancionat treballadors per exercir el seu dret a vaga a Portugal; se'ls pressiona amb objectius de venda a bord; se'ls amenaça amb ser traslladats a un altre país o se'ls «anima» a demanar una excedència en casos de baixes per malaltia prolongades.La companyia de baix cost opera als aeroports de Barcelona, Reus i Girona, on té un pes molt important.