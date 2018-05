La Fiscalia demana presó incondicional per a Luís Bárcenas, condemnat a 33 anys per la Gürtel

La presidenta de la secció segona canvia de criteri i decreta que la vista s'ha de celebrar a porta tancada just quan declara l'extresorer del PP

Actualitzada 28/05/2018 a les 14:13

De Prada queda fora

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat presó incondicional per a l'extresorer del PP Luís Bárcenas, condemnat a 33 anys i 4 mesos per la trama Gürtel. El fiscal ho argumenta perquè té patrimoni a l'estranger que no s'ha trobat i per la condemna tan elevada. A banda de de Bárcenas, estan citats 15 condemnats més per revisar les mesures cautelars, entre ells la seva dona, l'exdona de Correa i els exalcaldes de Pozuelo i Majadahonda. Bárcenas era el vuitè citat i, fins a la seva declaració, la vista era pública i, per tant, oberta als mitjans de comunicació. Ara bé, l'advocat de Bárcenas ha criticat que s'estigués retransmetent en directe en alguna televisió quan ja havien estat jutjats i ha dit que això «fregava l'escarni». La presidenta del tribunal ha accedit a la petició de la Fiscalia i ha decretat que la vista, a partir d'aquell moment, es faci a porta tancada.Dijous passat, l'Audiència Nacional va fer pública la sentència de la primera època de la trama Gürtel, i va condemnar 29 dels 35 investigats a un total de 351 anys de presó. Immediatament després, la Fiscalia va demanar que es celebressin vistes per revisar les mesures cautelars de 16 dels 29 condemnats. La sentència no és ferma encara i es pot recórrer davant el Tribunal Suprem. Entre ells, hi ha l'extresorer del PP, Luís Bárcenas (condemnat a 33 anys i 4 mesos) que ha arribat tot sol a l'Audiència Nacional, la seva dona Rosalía Iglesias (15 anys i 1 mes) l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos), o l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda (condemnat a 14 anys i 4 mesos i que va estar casat amb l'exministra Ana Mato, condemnada a títol lucratiu). Entre els citats també hi ha l'exdona del cap de la trama, Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, condemnada a 14 anys i 8 mesos.Bárcenas ha estat el vuitè en comparèixer davant el tribunal i, fins al moment, la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat han sol·licitat presó preventiva per a tots ells. Fins a la seva declaració, la vista era pública tot i que els lletrats d'altres condemnats havien sol·licitat també que es fes a porta tancada. El tribunal, però, no ha accedit fins a la vista que afecta Bárcenas.El CGPJ s'ha reunit d'urgència aquest matí per decidir si el magistrat Ricardo de Prada podia participar en la vista de mesures cautelars contra els condemnats de la trama. Després de jutjar la trama, havia deixat la seva plaça a l'Audiència Nacional per anar al tribunal de Nacions Unides. El CGPJ li havia concedit fins el 30 de maig per redactar la sentència però sense especificar si també podria estar habilitat per a la 'vistilla'. El magistrat ho va demanar expressament però el CGPJ li ho ha denegatEl CGPJ ha adduït que habilitar-lo per aquestes vistes «seria intervenir en una actuació processal per a la qual no té jurisdicció» i que això podria comportar «un risc de nul·litat de les actuacions». De Prada va ser el jutge que va citar Rajoy com a testimoni al judici de la Gürtel. Ha calgut el vot de qualitat del president del CGPJ, Carlos Lesmes, per desfer l'empat en la votació.