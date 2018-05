El Parlament demana al TC que executi la sentència sobre el cas Castor.

També reclama que insti al govern espanyol a abstenir-se d'utilitzar la figura del decret llei per regular l'extinció del magatzem

Actualitzada 28/05/2018 a les 15:09

El Parlament ha presentat aquest dilluns davant el Tribunal Constitucional un incident d'execució perquè es faci efectiva la sentència sobre el cas Castor. El desembre passat, el TC va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions d'euros que el govern espanyol va atorgar a les empreses promotores el magatzem de gas. El text, signat pel lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, demana a l'alt tribunal que confirmi els efectes de la sentència i se sol·licita un requeriment al govern espanyol perquè «compleixi i apliqui» les mesures de responsabilitat patrimonial en base a la nul·litat del Reial decret llei que va fixar la indemnització.En el text també es demana un requeriment al govern estatal perquè «amb anterioritat a l'adopció de qualsevol nova mesura que impliqui la repercussió de la compensació a favor de l'empresa concessionària del projecte Castor sobre els ciutadans, exerceixi la facultat que li atorga el títol concessional per reduir el seu import en funció de l'eventual existència de dol o negligència en la gestió de l'empresa». Així mateix, es requereix al TC que insti l'executiu espanyol a abstenir-se d'utilitzar la figura del decret llei per regular en el futur els aspectes econòmics derivats de l'extinció del projecte Castor.Aquest incident d'execució s'ha presentat després que el 17 d'abril del 2018, la Mesa del Parlament va acordar sol·licitar al TC «l'adopció de les mesures necessàries per reparar els danys i perjudicis causats als usuaris i consumidors» per la norma declarada inconstitucional i nul·la.