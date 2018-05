Denuncien l'excantant de La Polla Records per insultar la policia

La Guàrdia Civil desmenteix que se l'hagi detingut «pel contingut de les seves lletres»

Actualitzada 28/05/2018 a les 08:38

El vocalista de la banda Gatillazo i excantant de La Polla Records, Evaristo Páramos, va ser denunciat i custodiat per la Guàrdia Civil després d'un concert aquest divendres a Jerez de la Frontera per insultar la policia. Un vídeo publicat a les xarxes socials mostra com els agents s'emporten a l'artista mentre diversos testimonis critiquen la seva actuació. La Guàrdia Civil ha explicat a través de Twitter que se'l va denunciar per haver dit «els policies, sou uns fills de puta» i ha desmentit que l'haguessin detingut o retingut «pel contingut de les seves lletres». El cantant ha rebut nombroses mostres de suport i a favor de la llibertat d'expressió. EH Bildu ha estat un dels primers a solidaritzar-se amb el cantant i ha denunciat que, a parer seu, «a l'Estat espanyol no existeix la llibertat d'expressió». També ha mostrat el seu suport a Páramos la CUP, «per ser la banda sonora d'una generació rebel» i perquè la formació segueix «donant suport a la llibertat d'expressió».El concert formava part del festival Primavera Trompetera, que s'ha fet aquest cap de setmana a Jerez de la Frontera.