Al 'Hidden Stage' de Heineken hi participaran sis grups més entre dimecres i dissabte

Actualitzada 28/05/2018 a les 14:10

La cantant Amaia, participant d'Operacion Triunfo, actuarà aquest dijous amb The Free Fall Band al Hidden Stage de Heineken del Primavera Sound, segons ha informat aquest dilluns l'organització. Amaia i The Free Fall Band interpretaran un repertori de versions preparat exclusivament per a l'ocasió. La programació del Hidden Stage del Primavera Sound d'aquest any també comptarà amb Young Beef (30 de maig), Lee Fields&The Expression (31 de maig), Josh T. Pearson i Ride (1 de juny) i Belly i Let's eat Grandma (2 de juny) .