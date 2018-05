Una grua queda atrapada anant a buscar un camió bolcat

Els veïns d'Esparra (Selva) estan atrapats dins el municipi des d'ahir

Actualitzada 27/05/2018 a les 12:44

Els veïns del nucli de l'Esparra, que pertany al municipi de Riudarenes (Selva), estan aïllats des d'aquest dissabte a quarts de dues del migdia per un camió que ha bolcat a la carretera GIV-5514. Segons els Mossos d'Esquadra, el vehicle, amb matrícula romanesa, ha quedat tombat quan intentava fer marxa enrere. L'incident ha tingut lloc al quilòmetre 5,2 de la GIV-5514, just on hi ha el camí que permet accedir a l'Esparra. Fins al lloc s'hi ha desplaçat un camió grua que, en intentar arribar al lloc per un camí alternatiu, ha quedat embarrancat i atrapat amb diverses branques. A causa d'això, els veïns de la desena de cases de l'Esparra no poden entrar ni sortir del nucli. Els Bombers de la Generalitat treballen per alliberar la grua i s'ha avisat un altre vehicle pesant perquè remolqui els dos camions accidentats. Fins al lloc també s'han desplaçat una desena de patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han tallat la via per facilitar les tasques que es poden allargar durant tot el dia d'avui.