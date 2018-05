Investiguen a un hostaler per abusar de quatre antigues empleades

Les abordava quan estaven soles i se servia de la necessitat que tenien de mantenir el lloc de treball perquè guardessin silenci

Actualitzada 25/05/2018 a les 19:56

Un home de 61 anys està sent investigat per la Policia Local de Vitòria, acusat d'abusar sexualment de quatre dones que eren antigues empleades del local d'hoteleria del qual n'és propietari. Segons ha informat aquest divendres la guàrdia municipal de la capital alabesa, ja s'han remès diligències al Jutjat de Guàrdia contra aquest home acusat d'un delicte d'abús sexual.Les perquisicions van començar el passat 10 de maig quan una de les víctimes va interposar una denúncia contra ell per insinuacions, provocacions de tipus sexual, exhibicionisme i tocaments en el lloc de treball. Aquestes acusacions van fer sospitar als agents que podria haver-hi altres dones afectades, també antigues treballadores del local, per la qual cosa es va iniciar una investigació per tal de localitzar-les. Gràcies al treball conjunt de les unitats de Investigación, Violencia de Género y Menores de la Policía Local s'han pogut recollir altres tres denúncies.En totes elles, les víctimes, que tenen entre 22 i 36 anys, coincideixen en el relat sobre la manera d'actuar de l'investigat, qui les abordava quan estaven soles a l'establiment i se servia de la necessitat que tenien de mantenir el lloc de treball perquè guardessin silenci.La investigació continua oberta i es troba en fase d'instrucció. En conèixer aquests fets, l'Ajuntament de Vitòria ha expressat la seva més enèrgica condemna a aquestes «agressions masclistes» ocorregudes a Vitòria i el seu suport a les víctimes, a les quals ha ofert tots recursos psicològics, jurídics, sanitaris, de protecció i d'acollida que requereixin. El consistori ha activat a més el Protocol d'Actuació i Resposta Pública davant la Violència Masclista per recaptar tota la informació possible. Després de recordar en un comunicat que la violència masclista és un problema social de primer ordre, l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les víctimes, que han declinat la proposta de celebrar una concentració de rebuig.