Investiguen abusos sexuals a les temporeres de la maduixa a Huelva

Una temporera marroquina ha denunciat que un capatàs la va obligar a practicar «sexe anal»

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:50

La Fiscalia de Huelva ha iniciat una investigació per esbrinar els possibles casos d'abusos laborals i sexuals a temporeres immigrants que treballen a Huelva durant la campanya de recol·lecció de maduixa. La Sexta ha publicat un d'aquests casos en el qual una temporera marroquina ha denunciat que un capatàs la va obligar a practicar «sexe anal». Segons la cadena, la dona, que s'ha volgut mantenir en l'anonimat, ha denunciat que els abusos provenen de capatassos, també d'origen marroquí.Fonts de la Fiscalia han informat que la decisió d'obrir una investigació es va adoptar dijous passat després de rebre una denúncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. L'objecte de les perquisicions és determinar la veracitat de les denúncies. D'aquesta manera, s'han iniciat una sèrie d'actuacions per poder identificar a les dones que han estat presumptament objecte d'aquesta explotació, i conèixer si han interposat o no denúncies.D'aquesta manera, segons ha avançat ABC, s'informarà de la situació a Inspecció de Treball per tal que des d'aquest àmbit també es pugui treballar per verificar o no aquestes presumptes pràctiques. Des de la Fiscalia s'ha precisat que la denúncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta va ser la primera que els va arribar i la que ha donat motiu a l'obertura de les diligències. Si bé, posteriorment s'ha sumat a l'escrit Interfresa (Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza) en representació de les principals organitzacions, associacions professionals i la totalitat de les empreses productores i comercialitzadores que operen en el sector de la maduixa a Huelva. Aquesta ha presentat a més un escrit a la Subdelegació del Govern requerint informació sobre possibles denúncies que s'hagin pogut presentar davant la Guàrdia Civil i Policia Nacional.