Absolts dos avis després de no tornar el seu nét per por que fos maltractat pel pare

Un jutge ha absolt els avis materns d'un nen de 10 d'anys de la denúncia presentada per sostracció de menors efectuada per la mare del menor. La sentència assenyala que la intenció dels avis era «exclusivament protegir» al seu nét «davant de qualsevol agressió» del xicot de la seva mare, denunciat per maltractament. La mare del nen va denunciar l'any 2017 als seus progenitors perquè, després de deixar-los al menor, van rebutjar lliurar-lo «davant la por que sentia al fet de ser agredit per la parella de la seva mare, l'investigat en un altre procediment J.D.A. i fins i tot a presenciar altercats entre la seva mare i la seva parella».Segons consta en la sentència del Jutjat d'Instrucció 9 de Sevilla, del 2 de maig, «hauria quedat degudament contrastada la realitat de la negativa del menor a tornar amb la seva mare» aquell dia i «existeix efectivament un procediment penal contra J.D.A. en aquest mateix jutjat per presumptes maltractaments i agressions al menor, i per amenaces als avis materns». «No és en absolut il·lògica o incoherent la preocupació d'aquests avis, ara investigats, pel benestar del seu nét, que en principi s'alça com a únic motiu de la falta del lliurament del nen a la seva mare», assenyala l'acta. Afegeix que finalment el menor va ser lliurat a la seva mare mitjançant la intervenció de la Policia Local, el passat 29 de novembre, sense que els avis es resistissin.Pel jutge, «de l'actitud declarada pels investigats, i de la constatada pels agents de la Policia Local, així com de la presentació en data 27 de novembre de 2017 davant el Jutjat de Família de la demanda promovent l'expedient de sol·licitud d'adopció de mesures de protecció del menor, caldria deduir lògicament aquella intenció última dels ara investigats de, exclusivament, protegir» al seu nét «davant de qualsevol agressió de l'actual parella de la seva mare».Els avis, representats per l'advocat Juan de Dios Ramírez, van sol·licitar el passat 9 d'abril la guarda i custòdia del seu nét, una demanda que ha recaigut al Jutjat de Família 6 de Sevilla, un judici que se celebrarà el 23 de juliol. Els avis sostenen que la seva filla «en ser una víctima de la violència que la seva parella li refereix, no té capacitat per protegir al seu propi fil, doncs anteposa els desitjos de la seva parella al benestar» del menor, per culpa de la seva «dependència emocional», i que el petit també pateix «maltractaments» per part de J.D.A. i «pateix moltíssim».«Cada vegada que en Rubèn explica la seva realitat ho fa sabent que tindrà conseqüències, ja que la seva mare el castiga per no dir el que ella vol que digui. No obstant això, el menor fa l'esforç d'explicar el que succeeix amb l'esperança que nosaltres puguem protegir-lo», assenyala la denúncia. Els avis demanen la custòdia en considerar que la seva filla «no té capacitat de protegir al menor» com demostra el fet que permeti que la seva parella se salti l'ordre d'allunyament, tot i això els avis sol·liciten un règim de visites ampli perquè no volen privar-los del contacte.A l'espera del judici el menor es troba amb els avis, ja que la mare s'ha traslladat de ciutat com a mesura de protecció dels presumptes maltractaments de la seva parella, tot això prèvia comunicació al jutjat i donant el seu consentiment perquè els avis cuidin del petit.