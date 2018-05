La cadena hotelera Hilton posa fi a les palletes de plàstic

També eliminarà les ampolles de plàstic de reunions i esdeveniments, i duplicarà la inversió en proveïdors locals i comerços minoritaris

Hilton eliminarà les palletes de plàstic de les seves 650 propietats a finals de 2018. Així ho ha anunciat la companyia, juntament amb el seu nou objectiu de duplicar les iniciatives socials i reduir a la meitat el seu impacte ambiental de cara a l'any 2030.Només a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica, aquest nou compromís eliminarà anualment més de cinc milions de palletes de plàstic i 20 milions d'ampolles d'aquest mateix material. De punta a punta, el total de palletes que cada any es guarden als continents, excedirien la longitud del riu Sena. S'estima que vuit milions de tones de plàstic són rebutjades per l'oceà cada any, i les investigacions indiquen que aquesta quantitat podria triplicar-se en una dècada. La contaminació per plàstic no només afecta l'aigua dels oceans i a la vida marina existent, afecta també a la cadena alimentària i a la nostra salut en general.Simon Vincent, vicepresident executiu i president d'EMEA per Hilton, ha comentat que «com empresa hotelera líder mundialment, tenim la gran responsabilitat de protegir els nostres recursos naturals i recolzar a les comunitats en les quals operem. A través de la nostra estratègia de responsabilitat corporativa, Travel with Purpose, busquem constantment noves formes de reduir el nostre impacte ambiental. Estendre la prohibició de palletes de plàstic a la nostra cadena és un moviment molt important i va en la direcció correcta que estem decidits a reforçar en els anys vinents».Hilton retirarà les palletes de plàstic i oferirà una alternativa en paper o material biodegradable. També eliminarà les ampolles de plàstic de reunions i esdeveniments en hotels de tota la regió EMEA, amb l'objectiu d'organitzar reunions socialment responsables. Amb aquest compromís, Hilton es convertirà en la principal empresa hotelera a aplicar els principis que segueix la ciència per reduir les seves emissions de carboni i eliminar l'enviament de sabó als abocadors. La companyia també duplicarà la inversió en proveïdors locals i comerços minoritaris, i duplicarà la seva inversió als programes d'ajuda a dones i joves de tot el món.