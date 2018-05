Els núvols baixos i el sol seran l'avantsala d'una setmana marcada per la pluja

El vent de gregal serà constant i seguirà bufant de manera moderada al litoral tarragoní durant tot el cap de setmana

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:10

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que s'espera per aquest dissabte un matí assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia aniran arribant núvols baixos i mitjans, excepte a les Terres de l'Ebre, on els núvols baixos faran acte de presència des de primera hora. Pel que fa a la temperatura no s'espera una variació important. Dissabte a la tarda els núvols mitjans s'hauran estès per tot el territori català, i poden portar algun ruixat aïllat al nord-occidental del país.A partir de diumenge tornarà a fer acte de presència la inestabilitat meteorològica, com la setmana passada, s'acosta una pertorbació important que vindrà acompanyada de ruixats a partir de migdia a qualsevol punt del prelitoral i interior, uns ruixats que difícilment apareixeran a la costa. Tot i això, el vent de gregal serà constant i seguirà bufant de manera moderada al litoral tarragoní durant tot el cap de setmana. S'espera doncs una jornada amb ruixats i tempestes com a protagonistes de la tarda de diumenge, que guanyaran terreny de cara a dilluns, de fet per dimarts s'espera que durant el dia s'intensifiquin les precipitacions a tot Catalunya.