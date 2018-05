L'influencer ha decidit abandonar la seva activitat a les xarxes per culpa dels problemes d'ansietat que pateix

Actualitzada 25/05/2018 a les 16:57

Me voy durante un tiempo https://t.co/BpkSyivts3 <3 — elrubius (@Rubiu5) 24 de maig de 2018

«Me voy a dar un tiempo» així ha titulat El Rubius el seu últim vídeo a Youtube. Rubén Doblas, un del influencers més coneguts i amb més èxit del nostre país, ha decidit abandonar el seu canal de Youtube durant una temporada. El Rubius ha confessat que «Cada vez me pongo más nervioso y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones después de los directos, notaba que me desmayaba», per culpa d'aquests episodis d'ansietat abandona la plataforma uns mesos, però promet tornar.Twitter s'ha bolcat amb el youtuber i els seus 11,5 milions de seguidors li han mostrat el seu suport davant aquesta decisió.