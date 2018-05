Absolen una dona que va robar unes plantilles de 75 cèntims d'un xino

El propietari no la volia denunciar, només demanava una disculpa, i per culpa de l'actitud de la senyora va acabar trucant a la policia

Actualitzada 25/05/2018 a les 17:29

Y, joder, me hubiera gustado acabar esta historia con la señora gritando



EXIJO JUICIO POR COMBATE pic.twitter.com/LJDd6vXvOW — Andrea (@MenendezFaya) 25 de maig de 2018

Andrea és una asturiana que va compartir al seu compte personal de Twitter la rocambolesca història que va viure a la botiga on treballa quan una dona gran va robar unes plantilles per les sabates que valien 75 cèntims. La dona es va encarar amb els amos de l'establiment, d'origen xinès, motiu pel qual dos agents de la policia van haver d'intervenir i van interposar una denúncia contra la senyora, després de visionar les imatges de les càmeres de seguretat.L'asturiana va començar un fil a Twitter que va acumular més 55.000 M'agrada i uns 40.000 retuits. Durant uns dies la paraula plantillas va ser trending topic, de fet, alguns personatges famosos es van unir a la indignació per l'actitud de la senyora.L'actitud de la dona gran va ser el causant de la polèmica, qui va negar els fets davant l'evidència, Andrea explica que el propietari de l'establiment no la volia denunciar, només demanava una disculpa, i per culpa de l'actitud de la senyora va acabar trucant a la policia, de fet, l'actitud fanfarrona de la dona va fer que un dels agents decidís denunciar-la d'ofici.Els fets van ocórrer el 16 de maig i dimecres passat la dona en qüestió es va presentar al judici amb dos advocats, el seu marit, un fill i una amiga. Davant la jutgessa la dona va assegurar que mai es va negar a pagar el valor de les plantilles, davant la incredulitat del matrimoni xinès propietari de l'establiment, i de la mateixa Andrea.Finalment la fiscal va condemnar la dona a un delicte lleu de furt, amb una condemna de 25 dies de multa amb una quota diària de 8 euros.