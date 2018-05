Un matrimoni tortura a la seva 'au pair' i crema el cadàver al jardí de casa

Els acusats la van ofegar, li van trencar vàries costelles i li van negar aliments fins que va morir

Actualitzada 24/05/2018 a les 18:53

Segons informa La Vanguardia, la dissenyadora de moda Sabrina Kouider, de 35 anys, i el seu marit Ouissem Medouni, banquer de 40 anys, tots dos d'origen francès, han estat condemnats al Regne Unit per torturar i assassinar a Sophie Lionnet, de 21 anys, qui realitzava les funcions d'au pair al domicili que tenia el matrimoni a Londres. El jurat considera provat que Kouider i Medouni van matar a Lionnet i van cremar el cadàver al jardí de casa.Lionnet va arribar a Londres el gener de 2016 per millorar el seu nivell d'anglès. El matrimoni estava convençut que mantenia una relació sentimental amb el fundador del grup de música Boyzone, Mark Walton, i també exparella de Sabrina Kouider. Els acusats van ofegar, van negar aliments i van trencar vàries costelles a la cangur per tal que confessés que havia deixat entrar al músic a casa per drogar-los i abusar sexualment d'ells. La parella estava obsessionada amb aquesta idea, i de fet, van capturar imatges de la tortura.El músic Mark Walton ha escrit un comunicat en el qual es mostra molt afectat pel succés i assegura haver facilitat tota la informació disponible a la policia, també reconeix que no coneixia a la víctima d'aquest cas.