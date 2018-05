Llibertat provisional per a l'home detingut per emmagatzemar explosius en Tui

Francisco G.L. haurà de comparèixer al jutjat cada 15 dies

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:05

L'home detingut per la seva relació amb l'explosió de material pirotècnic emmagatzemat de forma il·legal al costat d'un habitatge particular en Tui (Pontevedra) ha quedat en llibertat provisional, amb obligació de comparèixer al jutjat cada 15 dies, segons ha decidit avui la titular del jutjat número u de la localitat.Després de passar a disposició judicial aquest matí, on Francisco G.L. va arribar amb la cara tapada amb una caputxa, la jutgessa ha decidit investigar-ho pels presumptes delictes de dany catastròfic en la modalitat de delicte de risc provocat per explosiu i altres agents, a més de per homicidi imprudent, danys imprudents i lesions imprudents, han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Galícia.Segons el seu advocat, Ricardo València, l'home està «desolat pel que va passar» i ha col·laborat amb la justícia en respondre a les preguntes que li han formulat en el jutjat.L'amo de la pirotècnia va manifestar que tenia emmagatzemat en un cobert annex a un habitatge familiar en el lloc de A Torre, arrasat després de l'explosió, nitrat de potassi i altres elements per fabricar explosius.Fonts de la investigació consultades per Efe han confirmat que la quantitat de material explosiu acumulat en aquest cobert era més d'una tona, a més de vares i carcasses de cartró emprades en les bombes de palenque.Els tècnics del Tedax fan el seu càlcul a base d'uns paràmetres, com per exemple el diàmetre del cràter provocat per l'explosió i l'abast de l'ona expansiva i la seva acció destructiva, en el cas de Tui, en cases situades a gairebé un quilòmetre de distància.A la seva sortida dels jutjats, Francisco G.L. ha evitat fer declaracions als mitjans i ha estat auxiliat per un agent de la Policia Local i pel seu advocat per lliurar-se dels periodistes.Almenys són 60 els habitatges que seran objecte de valoració sobre si els danys són estructurals o no.A més, hi ha una dotzena de cases, les més properes al polvorí clandestí, que literalment van desaparèixer, i són moltes més les cases afectades en menor mesura, amb danys en finestres, persianes, reixats, tancaments i sostres.Precisament avui representants de la Xunta s'han reunit amb els afectats per informar-los de les ajudes a les quals poden accedir.Els veïns han expressat el seu disgust a la seva sortida de la trobada, celebrat al centre social de Guillarei, i han urgit solucions efectives.Una de les veïnes, Enma Lage, ha manifestat que «es necessiten solucions però no per a la setmana que ve, per ahir, i no ens les estan donant».Enma Lage ha censurat que els beneficiaris d'aquestes subvencions tinguin tan bon punt «declarar a Hisenda aquests diners», un fet que ha titllat de «vergonya», i ha criticat que els damnificats rebin més ajuda immediata «de la pròpia gent del poble» que de les institucions.En un acte a la Corunya, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha incidit que l'autonòmica és l'única administració que ha activat ajudes mentre que «hi ha unes altres que sembla que no tenen cap responsabilitat a la província».Ha insistit que cal analitzar «cas per cas» la circumstància de cada família i ha destacat que, segons les dades que disposa, «la immensa majoria» dels afectats tenen segur.La Xunta explica en un comunicat que les ajudes per a les persones amb cases danyades per l'explosió s'activaran «de forma immediata» i «podran sufragar el cent per cent de la reparació d'habitatges habituals».Especifica que la línia de subvencions engegada és «similar a la de 2017 per pal·liar els danys dels incendis».