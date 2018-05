Detingut per deixar embarassada a la seva filla de 15 anys

Els abusos es van produir durant més de dos anys, la mare també va ser detinguda ja que era coneixedora del que estava passant

Actualitzada 24/05/2018 a les 17:48

Agents de la Policia Nacional han detingut un matrimoni de nacionalitat boliviana, de 37 i 40 anys, per abusar sexualment de la seva filla adolescent de 15 anys. Els abusos es van produir durant més de dos anys i la menor va quedar embarassada, interrompent l'embaràs voluntàriament.La investigació es va iniciar després que el Grup de Menors de la Policia Nacional s'assabentés dels possibles abusos soferts per part d'una alumna d'un Institut d'Ensenyament Secundari, la qual havia manifestat a l'orientadora del centre els abusos sexuals que sofria per part del seu progenitor. Segons informen fonts municipals, la menor va arribar a confessar que s'havia quedat embarassada del seu pare. Les perquisicions policials van fer que agents de la Policia Nacional s'entrevistessin amb la menor al centre educatiu, corroborant els fets manifestats per l'orientadora del centre i fent saber que feia més de dos anys que patia aquests abusos. Les agressions sexuals no havien desistit fins dies abans de les seves manifestacions. A més el progenitor li deia que si volia sortir amb les seves amigues havia de mantenir relacions sexuals amb ell i si no, no sortiria.La mare de la menor va ser també detinguda com a presumpta responsable d'un delicte d'abusos sexuals i abandó de menors, ja que era coneixedora del que estava passant, de fet, havia acompanyat a la menor fins al centre sanitari per a la interrupció de l'embaràs. Encara que en un primer moment va al·legar el contrari, va dir que sospitava que el responsable de l'embaràs pogués haver estat el seu marit, justificant que ella havia patit abusos al seu país quan tenia vuit anys.Tots dos progenitors van passar a la disposició del Jutjat de Guàrdia, ingressant el pare a presó. La menor va quedar a càrrec de la seva àvia materna. L'operatiu policial va ser dut a terme pels Agents del Grup UFAM- Menors de la Brigada Provincial de Policia Judicial, de la Prefectura Superior de Policial Nacional de la Regió de Múrcia.