Detingut per agredir amb un martell als seus veïns mentre dormien

Actualitzada 24/05/2018 a les 18:28

Agents de la Guàrdia Civil del Port de Santa Cruz de Tenerife han detingut a un veí de Tabaiba, El Rosario, de 28 anys, com a presumpte autor de tres delictes: homicidi en grau de temptativa, lesions i violació de domicili.Els fets van ocórrer durant la matinada del passat dilluns, quan l'acusat presumptament va accedir sense autorització al domicili dels seus veïns amb un martell amb el qual va colpejar un home i una dona mentre dormien. Les víctimes van patir múltiples ferides i contusions en diferents parts del cos, que en un principi van ser considerades pels metges com menys greus, excepte posterior complicació.Quan els agents de la Guàrdia Civil van rebre l'avís, es van personar al domicili on havien tingut lloc els fets, després les víctimes van informar-los de l'ocorregut quan es trobaven en estat de xoc, van ser traslladades en una ambulància al centre hospitalari més proper. Posteriorment els agents van identificar al presumpte agressor, que va resultar ser el veí de les víctimes, per la qual cosa va ser detingut.L'acusat va ser presentat al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Santa Cruz de Tenerife, qui va decretar l'acte d'ingrés a presó provisional. La Guàrdia Civil ha tingut coneixement que ambdues víctimes han rebut l'alta mèdica.