Una escola aparta a una professora per la sospita que va mantenir relacions amb un alumne

Actualitzada 23/05/2018 a les 17:41

L'escola catòlica San Miguel de Gijón, Astúries, investiga el cas d'una professora de Primària que hauria mantingut relacions sexuals amb un alumne de secundària del centre. Els rumors es van començar a escampar quan la direcció del centre va concertar una cita amb els implicats per interrogar-los. La versió de la professora i la de l'alumne van ser totalment diferents, motiu pel qual s'ha iniciat una investigació.Segons informa el mitjà La Nueva España la professora va negar les acusacions, tot i que no ha transcendit l'edat de l'alumne, aquest cursaria quart d'ESO, per tant tindria entre 15 i 16 anys. Segons fonts del centre, l'acusada no era professora de l'alumne.Un cop activat el protocol de prevenció, el centre ha apartat la professora de les seves funcions, l'alumne segueix assistint a classe i no s'ha pres cap mesura contra ell.