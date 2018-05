Troben una segona víctima mortal al lloc de l'explosió a Tui

A primera hora d’avui s’han reprès els treballs de rescat i desenrunament, ja que ahir els serveis d’urgències no van poder entrar a totes les cases per motius de seguretat

Els serveis de rescat han trobat una segona víctima mortal al mateix domicili de Paramos (Tui, Pontevedra) en el qual ahir va aparèixer una dona morta després d’una explosió de material pirotècnic emmagatzemat de manera il·legal en un annex a un habitatge particular, segons fonts dels serveis de rescat.A primera hora d’avui s’han reprès els treballs de rescat i desenrunament, ja que ahir els serveis d’urgències no van poder entrar a totes les cases per motius de seguretat fins que els equips del Tedax asseguressin que ja no hi havia perill de més explosions.Encara sense identificar, a causa de l’estat en li que ha estat trobat, les sospites dels investigadors són que es tracti del marit de la dona morta ahir, ja que ha estat trobat al mateix domicili.Aquest matrimoni tenia dos fills, un de 13 anys i un altre d’uns 8 anys. Va ser el més gran, traslladat a un centre sanitari, el que va alertar que els seus pares eren a l’interior de l’habitatge.L’explosió va causar, a més, 30 persones ferides i nombroses cases van quedar afectades. En total 33 famílies van ser desallotjades, de les que 27 van passar la nit a casa d’altres familiars i les restants van ser reallotjades en hotels.El responsable del servei caní de rescat, Alejandro Barreiro, ha dit, en declaracions als periodistes, que la seua unitat es retira una vegada que ha aparegut aquesta segona víctima que és la persona que ahir donaven per desapareguda, ja que «segons la Guàrdia Civil no hi ha més desapareguts».Els treballs de desenrunament són difícils, ha relatat aquest responsable d’emergències, perquè en tractar-se de murs de pedra que s’han esfondrat les restes han fet un efecte forn després de l’incendi amb tot el que ha quedat sota d’ells.Un portaveu del servei d’emergències 112 ha explicat que els treballs de desenrunament continuaran de manera manual, per si sota d’ells poguessin trobar-se encara més persones.