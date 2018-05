La jutge ordena presó provisional sense fiança per a l'exministre Eduardo Zaplana

L'exministre va ser detingut aquest dimarts per un presumpte delicte de blanqueig de capitals

Actualitzada 24/05/2018 a les 19:07

La jutge que instrueix el cas en què s'implica el ministre Eduardo Zaplana ha decretat presó provisional sense fiança per a l'exministre del Partit Popular, segons informen diversos mitjans. La magistrada ha atès, així, la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que demanava que s'apliqués aquesta mesura a l'expresident de la Generalitat Valenciana. Zaplana va ser detingut aquest dimarts per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. A banda de ser arrestat, els agents van registrar el domicili de Zaplana, que va poder estar-hi present. Segons les informacions que s'han publicat, aquest dijous l'exministre popular s'ha negat a declarar davant la jutgessa.Zaplana va ser detingut en el context d'una operació judicial que ha comportat sis detencions més. Fins al moment hi ha tres imputats. A banda de l'expresident de la Generalitat Valenciana, la justícia també investiga l'empresari José Cotino, que és nebot de l'exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino. La jutgessa ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a l'empresari, que tampoc ha volgut declarar.El també empresari Vicente Cotino, i germà de José Cotino, ha estat igualment detingut. Així com Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana quan era president de la Generalitat Valenciana; el matrimoni format per Felisa López i Joaquín Barceló (exalt càrrec de l'Agència Valenciana de Turisme i exdirectiu del parc temàtic Terra Mítica), i l'assessor fiscal Francisco Grau.