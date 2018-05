La Fiscalia demana presó sense fiança per a Eduardo Zaplana

L'expresident de la Comunitat Valenciana ha passat avui a la disposició del Jutjat després de ser detingut el dimarts

Actualitzada 24/05/2018 a les 15:51

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a la jutgessa que investiga l'operació Erm l'ingrés a la presó incondicional comunicada i sense fiança de l'expresident de la Comunitat Valenciana Eduardo Zaplana, segons ha informat el Ministeri Públic.Zaplana ha passat avui a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 8 de València després de ser detingut el dimarts al costat de sis persones més per suposats delictes de suborn, prevaricació, malversació i blanqueig de capitals.L'expresident valencià i exministre ha estat traslladat aquest matí davant la jutgessa una vegada que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va acabar els registres als seus domicilis i en la seva oficina.La Fiscalia ja va anunciar ahir la seva oposició a la posada en llibertat de Zaplana després que els advocats del detingut esgrimissin en un escrit davant la jutgessa la leucèmia que pateix com a argument per a la seva llibertat.A més de Zaplana, han passat a la disposició de la jutge els germans Vicente i José Cotino, empresaris i nebots de l'ex director general de la Policia i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino.També ho han fet el exdirigente de l'Agència Valenciana de Turisme i exconseller del parc temàtic Terra Mítica Joaquín Barceló i la seva dona Elisa López, l'advocat i assessor fiscal Francisco Grau, i Juan Francisco García, exjefe de Gabinet de Zaplana en la Generalitat.Tots van ser detinguts en una causa en la qual s'investiga el presumpte pagament de comissions per adjudicacions del Govern de la Comunitat Valenciana en l'època en la qual ho presidia Eduardo Zaplana (1995-2002) i la recent repatriació dels diners desviats per al seu blanqueig.