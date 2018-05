Detingut per agredir un policia després de demanar-li que retirés un vehicle mal estacionat

L'home, de 21 anys, hauria fet cas omís i hauria seguit parlant per telèfon, en penjar va voler marxar ignorant als agents

La Policia Local de Manresa ha detingut un veí de la ciutat que va agredir a un agent del cos després de demanar-li que mogués el vehicle, estacionat en doble fila, i que impedia el pas d'un autobús. Segons explica el cos policial, els fets van tenir lloc dimarts a quarts de nou del vespre quan una patrulla que circulava per la plaça del Carme va trobar-se amb un vehicle en doble fila que dificultava el gir de l'autobús i amb el conductor dins del cotxe parlant per telèfon.Malgrat demanar-li que mogués el vehicle, l'arrestat hauria fet cas omís i hauria seguit parlant per telèfon. En penjar va voler marxar, ignorant de els agents que li demanaven que s'identifiqués. Quan els policies van voler impedir-li que marxés, l'arrestat hauria baixat del cotxe i empentat a un dels agents, fent-lo caure a terra i causant-li lesions que van requerir punts de sutura. L'home, de 21 anys, va ser arrestat per un presumpte delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.