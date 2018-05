Condemnen a dos anys de presó al metge que es va masturbar davant una pacient

El facultatiu va al·legar que tenia «picors» al gland, per la qual cosa es «va gratar»

El metge acusat de masturbar-se davant una pacient a la consulta del Centre de Salut de Guijuelo, Salamanca, ha estat condemnat a dos anys de presó i dos més d'inhabilitació per a l'exercici de la professió, així com indemnitzar amb mil euros a la víctima. Així es recull en la sentència del Jutjat penal número dos de Salamanca, feta pública aquest dimecres, que condemna al facultatiu J.I.M. per un delicte d'abús sexual amb l'agreujant d'abús de confiança, encara que la presó podria ser-li suspesa per no excedir la pena els dos anys i no tenir antecedents penals.El Ministeri Públic va demanar dos anys de presó i el mateix període d'inhabilitació, així com mil euros d'indemnització per a la víctima, la mateixa condemna ara imposada, mentre que l'acusació particular va sol·licitar tres anys de presó. Per la seva banda, l'advocada de la defensa va reclamar l'absolució en assegurar que no es va masturbar davant de la pacient.En el judici, celebrat el passat 8 de maig, el facultatiu va al·legar que tenia «picors» al gland, per la qual cosa es «va gratar», encara que la dona va insistir en la seva idea que el metge es va masturbar davant d'ella i va aportar com a prova el vídeo que va gravar. També va comparèixer la infermera que estava aquell dia a la consulta i a la qual es veu al vídeo, encara que va declarar que no va veure «res».