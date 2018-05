Valtonyc ha marxat a Bèlgica per evitar entrar a la presó

Demà dijous s'acaba el termini de deu dies que l'Audiència Nacional va fixar per al seu ingrés

Actualitzada 23/05/2018 a les 20:04

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. ️ (@valtonyc) 23 de maig de 2018

El raper Valtonyc ha marxat d'Espanya per evitar entrar demà a presó, ja que estava condemnat per enaltiment del terrorisme, segons ha informat El Nacional. Fonts de l'entorn del cantant han confirmat a TV3 que es trobaria a Bèlgica.Demà dijous s'acaba el termini de deu dies que l'Audiència Nacional va fixar per al seu ingrés a presó.En un tuit, Valtonyc ha avisat que «no posarà fàcil» la seva entrada a la presó perquè «desobeir és legítim i obligatori davant d'un estat feixista».L'advocat de Valtonyc demanarà la suspensió de la pena de tres anys i mig de presó dictada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals al Tribunal Europeu dels Drets humans d'Estrasburg.