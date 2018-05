S'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment la seva néta de 9 anys

El processat assegura que «tot és mentida» i atribueix la denúncia a les desavinences del divorci dels pares de la menor

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment i de forma continuada la neta de 9 anys durant els mesos de juliol i agost del 2006 a Riells i Viabrea (Selva). Segons les acusacions, el processat anava a casa del seu fill a treballar perquè havien muntat plegats una empresa de fusteria. Aleshores, tal i com ha explicat la víctima, l'acusat aprofitava que ella estava sola a l'habitació després de dinar per convèncer-la per «jugar a un joc que li agradaria molt». «Primer em va fer tocaments per sobre la roba però més endavant ho va fer per dins i em va arribar a ficar els dits», ha relatat la denunciant, que ara és major d'edat. L'acusat assegura que «tot és mentida» i atribueix la denúncia –interposada set anys després dels fets- a les desavinents arran del divorci dels pares de la víctima.La fiscalia demana inicialment 15 anys de presó i l'acusació particular eleva la petició a 16 per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 13 anys amb agreujant de parentiu. Les acusacions relaten que entre l'1 de juliol i el 31 d'agost del 2016 l'acusat anava a casa del seu fill perquè havien muntat plegats una empresa de fusteria i tenien instal·lat el taller allà. «Això li permetia deambular i tenir accés a tot l'habitatge en qualsevol moment del dia», exposa el fiscal.Segons ha explicat la víctima al judici, poc després que el seu avi comencés a anar a la casa, va pujar a la seva habitació havent dinat. Allà, aprofitant que estaven sols, li va dir que jugarien a un «joc que li agradaria molt». Aleshores, ha relatat, li va fer tocaments per sobre de la roba, als pits i a la zona genital. Llavors, per evitar que expliqués res als seus pares, li va dir que no digués res si no volia que se separessin o l'enviessin a un reformatori. «Tenia molt por», ha dit.Després d'aquest primer episodi, les agressions van anar a més. La víctima ha explicat que l'acusat sempre actuava de la mateixa manera, anava a l'habitació de la nena, que en aquell moment tenia 9 anys, s'assegurava que estaven sols i abusava sexualment d'ella. La denunciant ha afirmat que la va agredir sexualment de forma sistemàtica en una desena d'ocasions i que, a partir de llavors, ja li va començar a fer els tocaments per sota de la roba i diversos cops li va introduir els dits.Una vegada, a més, va intentar que la nena li fes una fel·lació. Segons ha declarat al judici, però, no ho va aconseguir i li va acabar refregant el penis per la cara per, després, masturbar-se ell mateix. La víctima ha exposat que algun cop havia intentat cridar però l'acusat l'amenaçava, la subjectava amb força pel braç o li tapava la boca. «Al final sempre em quedava plorant però no deia res perquè no volia que els meus pares se separessin», ha afegit.Fiscal i acusació particular consideren que aquest temor que li va inculcar a la nena i el fet de ser el seu avi van provocar que no denunciés les agressions sexuals fins l'any 2013. La noia ha detallat que va ser després que els seus pares es divorciessin que es va decidir a explicar que havia estat víctima d'agressions sexuals perquè li tocava anar amb el seu pare que, arran de la separació, vivia amb l'avi. «No volia estar amb ell i també tenia por pel meu germà petit, no volia que li passés el mateix que a mi», ha dit.L'acusat assegura que «tot és mentida» i que en cap moment va estar a soles amb la menor. L'home, que llavors tenia 66 anys, ha relatat que no tenia claus de la casa i que hi va anar a dinar només un parell de vegades i sempre en companyia del seu fill. «Si ell no hi era me n'anava al bar a dinar», ha afirmat. També ha negat que tingués per costum fer la migdiada que serien els moments que, segons la denunciant, aprofitava per pujar a la seva habitació per agredir-la sexualment.A més, també descarta que pogués masturbar-se i arribar a ejacular perquè no pot tenir ereccions des que el van operar l'any 2001. Tant l'acusat com el seu fill atribueixen la denúncia a una venjança. «Des que ens vam separar m'han intentat destruir», ha dit el fill (i pare de l'aleshores menor) que creu que el relat de la denunciant és «una pel·lícula» inventada per fer-li mal.