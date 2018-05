Els Mossos alerten d'una estafa de falsos tècnics de Microsoft per bloquejar el teu ordinador

Els estafadors truquen als usuaris per telèfon i diuen que els han de solucionar un problema per control remot

Actualitzada 23/05/2018 a les 11:38

Et truquen falsos tècnics de Microsoft per solucionar un problema de seguretat per control remot. Però bloquegen l’ordinador i et demanen diners per desbloquejar-lo. No piquis! És una ESTAFA pic.twitter.com/1E0jJlUSii — Mossos (@mossos) 23 de maig de 2018

Els Mossos d’Esquadra han alertat, a través del seu compte oficial de Twitter, d’una estafa de fals suport tècnic de Microsoft. El cos policial informa que hi ha persones que es fan passar per tècnics d’aquesta companyia i els diuen als usuaris, per via telefònica, que han de solucionar una incidència al seu ordinador mitjançant el control remot.Els estafadors contacten amb les seves potencials víctimes per telèfon. En la trucada, expliquen als usuaris que el seu ordinador té un problema de seguretat i, per tal de solucionar-lo, demanen les dades per accedir al control remot de l’ordinador. Un cop tenen el control de l’ordinador, els estafadors el bloquegen i demanen diners a les víctimes per tal de desbloquejar-los.Els Mossos d’Esquadra alerten d’aquest tipus d’estafa i demanen als usuaris que no facilitin aquests tipus de dades.