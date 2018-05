El PNB permet l'aprovació dels pressupostos de Rajoy «per responsabilitat»

Assegura que un cop Torra ha estat investit «la desarticulació del 155 és qüestió de setmanes, dies o hores»

Actualitzada 23/05/2018 a les 16:51

L’executiva del PNB ha anunciat aquest dimecres mitjançant un comunicat que permetrà amb els seus cinc vots al Congrés l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018, malgrat que no es compleix la condició que la mateixa formació havia fixat que s’aixequés primer la intervenció per la via de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Els nacionalistes bascos afirmen que ho fan «per responsabilitat», «posant els interessos de la ciutadania d’Euskadi per sobre dels del PNB», i «des del convenciment que és la decisió que contribuirà de manera més eficaç a l’aixecament de l’article 155 a Catalunya».Respecte a aquesta qüestió, el PNB assegura que «entén» que aquest aixecament no només és «inevitable» sinó també «imminent», perquè «un cop que Joaquim Torra ha estat investit president, existeix un poder legislatiu català que està encaminat a la conformació d’un nou govern i a la desarticulació del 155 en qüestió de setmanes, dies o hores».