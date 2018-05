Detingut el responsable d'una ONG que demanava favors sexuals a canvi d'aliments

Molts dels afectats pertanyien a famílies monoparentals i es trobaven al país en situació il·legal, subsistint gràcies a les ajudes i accions humanitàries

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:04

La Guàrdia Civil ha detingut a V.G.H.M., un dels responsables d'una ONG de Vícar, Almeria, que suposadament reclamava favors i relacions sexuals a persones en situació de necessitat a les quals havia de lliurar aliments. A part d'aquest home, de 63 anys i veí d'aquesta localitat, han estat investigats la seva dona i un altre responsable de l'organització com a presumptes autors d'un delicte d'apropiació indeguda, ja que el principal arrestat hauria creat presumptament un entramat per apropiar-se d'aliments que havia de repartir, cobrant fins i tot per tenir accés a ells.La Comandància d'Almeria ha informat que la Operación Asuero es va iniciar el gener passat, després de la denúncia presentada per una de les víctimes, l'institut armat n'han localitzat una trentena. Aquesta persona va ser la primera que va relatar les pràctiques que suposadament realitzava V.G.H.M. Com la resta de víctimes, no tenien feina o, en el millor dels casos, en tenien un de forma eventual, en condicions de precarietat i amb fills al seu càrrec. Molts dels afectats pertanyien a famílies monoparentals i es trobaven al país en situació il·legal, subsistint gràcies a les ajudes i accions humanitàries, assenyala la mateixa font.La primera víctima va manifestar als agents que un dels encarregats d'una ONG de Vícar li va oferir menjar a canvi de mantenir relacions sexuals «des del primer moment», proposició a la qual va accedir per culpa de la mala situació que passava. Els agents van constatar que el responsable de l'ONG «ometia les seves obligacions» pel fet de no controlar les inscripcions de persones necessitades així com la recollida, emmagatzematge i lliurament dels aliments, funcions que delegava al principal autor de les actuacions i ara detingut.La Guàrdia Civil va poder comprovar com l'arrestat emmagatzemava els aliments al seu garatge, que a més de no ser el lloc designat per això no comptava amb condicions de salubritat. Així mateix van detectar que lliurava aquest menjar a persones que no estan dins del Programa d'Ajuda Alimentària, i a les que si que ho estaven no els donava la quantitat corresponent.L'institut armat assegura que també cobrava en efectiu a algunes de les víctimes per entrar en aquest programa, així com en concepte de transport, o en defecte obtenia un benefici sexual a canvi del lliurament d'aliments. De les trenta víctimes localitzades, la Guàrdia Civil ha pogut confirmar que sis d'elles van accedir a mantenir relacions sexuals amb V.G.H.M., mentre que en el cas de la resta únicament els hauria cobrat per accedir als aliments. Per tot això, el detingut està acusat d'un delicte contra la llibertat, indemnitat sexual i un altre d'apropiació indeguda.