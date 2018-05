Almenys quatre morts i dotze ferits en una explosió de pirotècnia a Tui

La gran ona expansiva ha causat destrosses en cases limítrofes

Actualitzada 23/05/2018 a les 20:45

Almenys quatre persones han mort i 12 han resultat ferides en l'explosió aquest dimecres d'un magatzem de pirotècnia en la parròquia de Parem, en Tui (Pontevedra), segons l'últim balanç provisional del 112 Emergències de Galícia. La forta explosió ha produït quantiosos danys a diversos quilòmetres a la rodona, a causa de la gran magnitud de l'ona expansiva.La Xunta ha activat tots els protocols i el nivell un del Pla Territorial d'Emergències (Platerga) i han estat mobilitzats mitjans de les forces i cossos de seguretat, sanitaris (inclosos dos helicòpters) i dels equips d'emergències. A la zona es poden observar les destrosses a les cases properes i s'ha obert un perímetre de seguretat per risc d'explosió. A més, hi ha risc d'explosió, segons fonts dels cossos de seguretat, i hi ha risc de contaminació per sofre a la zona.L'explosió s'ha produït cap a les 16:25 hores, quan diversos testimonis han alertat als serveis d'urgència que han escoltat un estrèpit i han vist una gran columna de fum en el lloc de Parem. A partir d'aquest moment, les autoritats han establet un ampli dispositiu d'emergència i han enviat a la zona dos helicòpters medicalitzats. A més, s'han enviat tres ambulàncies medicalitzades i quatre ambulàncies assistencials amb metges i professionals.L'origen de l'explosió estaria en un magatzem clandestí de pirotècnia en un baix d'un domicili particular a la parròquia de Paramos, segons ha explicat l'exalcalde Enrique Cabaleiro. El propietari de la pirotècnia ha estat detingut per homicidi per imprudència.