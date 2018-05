Torra amenaça amb mesures legals al Govern espanyol si no explica per què bloqueja el nomenament de consellers

El president de la Generalitat reconeix que mereix una «targeta groga» per la manca de paritat al govern però ho atribueix als condicionts de la restitució dels consellers

Actualitzada 22/05/2018 a les 11:14

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat avui una carta al Govern de l’Estat per urgir-lo a desencallar la publicació dels nomenaments dels consellers i aclarir quins «problemes jurídics» veu al decret, i ha advertit que, si no els desbloqueja, emprendrà «mesures» legals.En declaracions a RAC 1, Torra ha recordat que la presa de possessió dels consellers -entre ells, Jordi Turull i Josep Rull, en presó preventiva, a més d’Antoni Comín i Lluís Puig, a Bèlgica- està «prevista per a demà», així que espera que el Govern respongui avui dient «exactament què considera incorrecte d’aquest decret de nomenament» i en què es basa per a «no publicar-ho» als butlletins oficials.En una carta firmada pel secretari del Govern, Víctor Cullell, i dirigida al sotssecretari de la Presidència, José María Jover, s’adverteix de què «la possible negativa a l’autorització per part del Govern de l’Estat de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» del decret de nomenaments «podria entendre’s com una atribució genèrica i il·limitada de control de les funcions del president de la Generalitat i un desapoderament de les funcions que l’Estatut d’Autonomia li atribueix».Per això, la missiva demana el Govern que al llarg de l’avui traslladi la seva autorització per a la publicació del decret o exposi els «arguments jurídics» de la seva negativa.Segons l’opinió de Torra, el Govern «està obligat a publicar» el decret de nomenament dels consellers, perquè altrament «ens obligarà a nosaltres a prendre mesures».Torra també espera que el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena respongui als escrits de les defenses de Turull i Rull, que demanen de sortir en llibertat provisional per poder prendre possessió com a consellers.Sobre la falta de paritat en els nomenaments del seu Govern, ha admès que mereix una «targeta groga», encara que ha al·legat que el «criteri de restitució» dels consellers de l’anterior executiu «ha condicionat molt el resultat final».Torra ha anunciat la seva intenció d’enviar una carta als caps d’estat i de govern de la Unió Europea, per explicar la situació a Catalunya en aquest «moment de regressió democràtica», perquè «se n’adonin que la «crisi catalana» és també una «crisi europea».Des de la seva presa de possessió, Torra s’ha instal·lat al despatx de la Casa dels Canonges on hi ha la taula de Lluís Companys, l’expresident de la Generalitat republicana afusellat pel règim franquista, i no ha aclarit si es traslladarà al despatx oficial que utilitzaven els seus antecessors, entre ells Carles Puigdemont, perquè ara mateix, ha dit, «és en obres».Torra ha explicat que pensa «visitar periòdicament» Puigdemont a l’exterior, viatjant sempre com a president, amb les despeses a càrrec de la Generalitat.