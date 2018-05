Mor apunyalat pel propietari de la casa a la qual havia entrat a robar

El propietari, d'uns 60 anys, va ser traslladat a un centre de salut per ser atès

Actualitzada 21/05/2018 a les 18:24

Una persona ha mort per ferides d'arma blanca després de, presumptament, entrar a robar en un domicili de la Carolina (Jaén), on es va produir un forcejament amb l'amo de l'habitatge, qui l'havia sorprès robant.Els fets, ha informat la Guàrdia Civil, s'han produït poc abans de les quatre de la matinada, moment en el qual han tingut coneixement que una persona havia entrat a robar en un domicili, sent sorprès per l'amo de l'habitatge. Segons les fonts, en un forcejament entre tots dos, el presumpte lladre ha mort per ferides d'arma blanca.Per la seva banda, fonts del servei coordinat d'emergències del 112 han informat que a les 3.30 hores van rebre la trucada d'una persona que havia sentit demanar ajuda al carrer General Sant Julián, motiu pel qual cosa es va donar avís a la Guàrdia Civil, la Policia Local i als serveis sanitaris.Més tard la Policia Local de la Carolina va sol·licitar la presència de la Guàrdia Civil i dels sanitaris perquè, pel que sembla, s'havia produït una baralla i una persona no responia, mentre que una altra presentava diverses ferides. El ferit, d'uns 60 anys, va ser traslladat al centre de salut per ser atès, mentre que l'altre home, d'uns 33 anys, ha mort.La Guàrdia Civil ha obert diligències i està investigant el succeït.