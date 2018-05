La vaga de jutges i fiscals obliga a suspendre prop de 730 actes judicials a Catalunya

2.916 jutges i magistrats han secundat l'aturada arreu de l'Estat

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:36

La vaga convocada per les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals per a aquest dimarts a l'Administració de justícia espanyola ha obligat a suspendre prop de 730 actes judicials a Catalunya. Uns 400 han estat de l'àmbit penal, uns 200 del civil i una trentena del social, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Cal recordar que 450 dels 719 jutges i magistrats que exerceixen a Catalunya, el 62,58% del total, han decidit secundar la vaga en reclamació de més i millors recursos humans i materials i una major independència professional. El Consell General del Poder Judicial ha informat, de la seva banda, que al conjunt de l'Estat han estat 2.916 els jutges i magistrats que han aturat avui la seva activitat.A l'Audiència Nacional, 8 dels 87 jutges i magistrats que exerceixen han fet vaga, mentre que al Tribunal Suprem l'aturada no ha estat seguida per cap dels 79 jutges que hi treballen.