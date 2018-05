Investiguen un conductor que circulava a 252 quilòmetres per hora per l'autovia

El conductor, de 49 anys, podria ser condemnat a una pena de presó de tres a sis mesos

La Guàrdia Civil de Trànsit està investigant un conductor després de ser detectat per un radar quan circulava per l'autovia A-43 a 252 quilòmetres per hora, i que superava en 132 quilòmetres la màxima velocitat permesa.Segons ha informat la DGT, un radar mòbil situat a l'A-43 (Ciudad Real-Talaia del Cañavate) va detectar el vehicle durant la tarda del passat dimecres 16 de maig. Els agents van donar l'alt al cotxe per identificar al seu conductor, de 49 anys, i el van informar que circulava a una velocitat que superava els límits establerts. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil li ha atribuït, en qualitat d'investigat, la comissió d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir superant la velocitat màxima permesa en via interurbana.L'imputat podria ser condemnat a una pena de presó de tres a sis mesos, o pagar una multa de sis a dotze mesos i treballs en benefici de la comunitat i, en qualsevol cas, la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors durant un temps superior a un any i fins a quatre.