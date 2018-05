Entra en vigor el decret que regula el nou procediment de les ITV

La principal millora d'aquest servei ve de la mà del sistema de diagnòstic OBD per diagnosticar fallades als sistemes electrònics

Actualitzada 21/05/2018 a les 19:30

El dia 21 de maig s'ha estrenat el nou procediment de la xarxa d'estacions ITV. A partir del passat dilluns, els operaris controlaran el sistema de les emissions des del tub d'escapament del vehicle, examinant les emissions de CO2. Aquesta és una de les novetats del nou procediment d'inspecció de vehicles, però no l'única.La principal millora d'aquest servei ve de la mà del sistema de diagnòstic OBD, mitjançant el qual els operaris de la ITV podran connectar aquells vehicles posteriors al 2006 a un ordinador, o podran diagnosticar els sistemes electrònics com el control d'estabilitat, els airbags, la tensió del cinturó de seguretat, l'ABS i fins i tot els controls de velocitat del vehicle.El nou protocol estableix que els operaris hauran de ser tècnics superiors d'automoció de grau superior o disposar del títol d'electromecànica de vehicles de grau mitjà i acreditar una experiència mínima de tres anys.De cara a l'usuari el protocol s'endureix i desapareixen els defectes lleus. És a dir, el vehicle passarà la ITV o no la passarà. Els usuaris que suspenguin la ITV la podran passar en un altre centre que el limitarà a certificar que els desperfectes de l'examen anterior han estat corregits.Una altra novetat que repercuteix directament en l'usuari és que podrà concertar cita un mes del venciment de la data de revisió. D'aquesta manera s'evita l'espera fins a la data límit.D'altra banda, tot fa pensar que la modificació de l'examen de la ITV farà que augmenti el preu de la factura, tot i que encara no s'ha confirmat l'import total.