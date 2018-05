El Ministeri d'Educació rebaixa a 5 la nota per accedir a la beca de matrícula a la universitat

S'atorgaran ajudes extres de fins a 200 euros per als estudiants amb un expedient superior a 8

Actualitzada 22/05/2018 a les 19:17

Tractament específic de les víctimes de violència masclista

Els estudiants de primer curs d'estudis universitaris que hagin obtingut 5 punts en la nota d'accés podran obtenir beca de matrícula en el curs 2018-19, mentre compleixin els requisits de caràcter econòmic (renda i patrimoni de la unitat familiar). El Ministeri d'Educació rebaixa d'aquesta manera de 5,5 a 5 la nota per poder optar a una d'aquestes beques, segons ha detallat el titular d'aquesta cartera, Íñigo Méndez de Vigo, aquest dimarts al Senat. El ministre ha assegurat que és una mesura que respon a les peticions de la comunitat eductiva, com el CRUE Universitats Espanyoles, el Consell d'Universitats o els representants dels estudiants i que s'inclou en el projecte del Reial Decret per al proper curs que actualment s'està tramitant. El Ministeri d'Educació manté la nota de 6,5 per obtenir els altres components de la beca dinerària en el primer curs universitari i els requisits acadèmics per aconseguir l'ajuda en el segon curs i els posteriors per «defensar la cultura de l'esforç».El Ministeri d'Educació també vol premiar l'excel·lència dels becaris d'estudis postobligatoris universitaris i no universitaris amb millors expedients i crearà un nou component de quantia fixa de fins a 200 euros per als estudiants que obtinguin una nota mitjana de 8 punts o superior.Méndez de Vigo ha anunciat que si el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 s'aprova finalment, la política de beques del ministeri comptarà amb 50 milions d'euros (MEUR) més i, per tant, es destinaran 1.470,3 MEUR per a ajudes als estudis. Amb aquest increment s'ha de poder finançar, entre altres, les beques de matrícules com a conseqüència de la reducció de la nota de 5,5 a 5 i les ajudes extra per als estudiants amb millors notes. Les sol·licituds de beques es podran fer a través de qualsevol dispositiu electrònic.En el marc de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, el Reial Decret que aprovarà el govern espanyol el juliol incorporarà un tractament específic per a les sol·licitants de beca víctimes de violència de gènere i per als seus fills i filles menors d'edat que hagin vist «minvat el seu rendiment» per aquesta situació. Segons el ministeri, sempre que es compleixin totes les altres condicions previstes a la normativa, se les podrà exonerar del compliment de certs requisits acadèmics exigits amb caràcter general per a l'obtenció de la beca.La convocatòria general de beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació del curs 2017-18 ha tingut 682.266 becaris, 321.521 dels quals són estudiants universitaris i 360.745 no universitaris. A més, 102.110 alumnes s'han beneficiat de la convocatòria d'ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.