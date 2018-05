Disset detinguts per distribució de pornografia infantil a través de xats

Set persones més estan investigades per emmagatzemar un gran volum d'aquest material, cinc de les quals a Catalunya

La policia espanyola ha arrestat disset persones i set més estan imputades per compartir material pornogràfic en què apareixien menors, alguns de molt curta edat. Segons informa el cos policial en un comunicat, les detencions s'han fet arreu de l'estat espanyol i és fruit d'una exhaustiva tasca d'investigació que s'ha allargat durant dos anys i en la que hi ha col·laborat cossos policials de diversos països. Un dels principals inconvenients amb què es trobaven els agents és que les imatges s'enviaven i es rebien a través d'un servei de xat anònim, xifrat i d'un sol ús. S'hi accedia per invitació i, una vegada es deixava la conversa, el material es destruïa automàticament. Tres dels disset arrestats són de la demarcació de Barcelona, i cinc dels set investigats són de Catalunya.Els agents van haver de realitzar una minuciosa tasca d'intel·ligència per recompondre informació fraccionària -dades que en principi no són rellevants però que després el seu encreuament i estudi exhaustiu revelen informació clau per a la investigació- i identificar els autors, que actuaven des de Catalunya així com des de diverses províncies de tot Espanya.Alguns dels arrestats feien ús del 'deep web' o 'Internet profunda' perquè les seves pràctiques passessin desapercebudes i poguessin seguir actuant amb impunitat. A banda de les detencions, en l'operació s'ha confiscat un elevat nombre d'arxius que incloïen pràctiques de caràcter sexual extrems com el bestialisme.Gràcies a les gestions practicades es va poder agrupar informació relativa a 24 persones que haurien compartit arxius il·lícits a través d'aquestes sales de xat. Un cop ubicats els diferents autors es va sol·licitar la col·laboració de diferents plantilles per dur a terme les corresponents entrades i registres així com les detencions oportunes.L'operació s'ha saldat de moment amb tres detinguts a Barcelona i també amb arrestats Sevilla (2), Càceres (2), Pontevedra (2), Zamora (1), Biscaia (1), Jaén (1), Lugo (1), Alacant (1), Madrid (1), la Rioja (1) i Palma (1).