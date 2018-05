Detingut per conduir drogat, sense carnet i provocar un accident

El responsable de l'accident no tenia permís de conduir, tampoc tenia assegurança ni havia passat la ITV

Actualitzada 21/05/2018 a les 18:52

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de maig un home de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets es remunten al mateix dia pels volts de les sis de la tarda quan es va produir un accident de trànsit per un encalç a la carretera C-25, al terme de Riudellots de la Selva ( Selva). Els agents que s'hi van desplaçar van comprovar que les dues persones que anaven en un dels vehicles implicats havien patit ferides lleus mentre que l'altre conductor, que havia provocat la topada, no els facilitava cap mena de documentació.Els Mossos van descobrir que el jove no tenia permís de conduir, tampoc tenia assegurança ni havia passat la ITV. A més, en fer-li la prova de drogues i estupefaents va donar positiu en THC. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Santa Coloma de Farners l'endemà dels fets.