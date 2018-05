La Guàrdia CIvil manté obert l'operatiu, en què es preveuen més detencions

Actualitzada 22/05/2018 a les 09:40

La Guàrdia Civil ha detingut a València l’exministre i expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP) per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, segons han informat Efe fonts de la investigació.Segons les fonts, Zaplana ha estat arrestat, a més de per un presumpte delicte de blanqueig, per desviació de fons i malversació de cabals.La detenció l’han practicat agents de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en una intervenció que continua oberta i en la qual es preveuen més arrestos.L’operació està dirigida pel jutjat d’instrucció número 8 de València, han indicat a EFE fonts jurídiques